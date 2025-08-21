Bruno Lage: Kerem, Benfica’da Mutlu!

MAÇA HAZIRLIK VE STRATEJİ

Fenerbahçe ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında golsüz berabere kalan Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, takımın maça oldukça iyi hazırlandığını belirtti. Chobani Stadı’nda gerçekleşen müsabaka sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında Lage, rakiplerini etkili bir şekilde analiz ettiklerini ifade etti. “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik” diye konuşan Lage, kırmızı kart sonrasında oyunun stratejisinin değiştiğini ancak yine de iyi bir mücadele verdiklerini vurguladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki memnuniyetine de dikkat çekti. “Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11’de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu” ifadeleriyle Aktürkoğlu’nun takım için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Lage, ikinci maçla ilgili ise başkanlar arasında olacak şeyler olduğunu belirterek, oyuncuların özgüvenli bir şekilde maça çıkmalarına odaklandıklarını açıkladı.

FENERBAHÇE’NİN GÜCÜ

Fenerbahçe’yi güçlü bir rakip olarak nitelendiren Lage, “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor” dedi. Orta sahadaki iyi oyuncularına ve hızlı forvetlerine dikkat çektikten sonra, oyunu iyi kontrol ettiklerini ve daha fazla tehlike yaratabileceklerini aktardı. “Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz” sözleriyle hedeflerini net bir şekilde dile getirdi. Ayrıca, “Tur hala yüzde 50 çünkü diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var” diyerek Şampiyonlar Ligi’ne katılımın her iki takım için de büyük bir önem taşıdığını belirtti. Mücadelenin önemine dikkat çeken Lage, “İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak” dedi.