BtcTurk Saldırı İddiasını Yalanladı

SON DÖNEMDEKİ İDDİALARA YANIT

BtcTurk Kripto, bazı sosyal medya platformlarında yayılmakta olan “BtcTurk’ün 30 milyon dolarlık hacklendiği” yönündeki iddialara dair bir açıklama yaptı. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “14 Ağustos tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır. Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk’ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir” denildi.

ALIM SATIM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, alım satım işlemleri ve Türk lirası yatırma çekme işlemlerinin kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi. “Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte, hackerların 48 milyon dolarlık bir vurgun gerçekleştirdiğine yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

BtcTurk, resmi makamlarla iş birliği içinde detaylı incelemeler yürüttüğünü ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını vurguladı. Şirket, gelişmeler hakkında kullanıcıları bilgilendirmeye devam edeceğini belirterek, paniğe gerek olmadığını açıkladı.