Ekonomi

BtcTurk’ün Hacklendiği İddia Edildi

btcturk-un-hacklendigi-iddia-edildi

BTC TURK’TEN AÇIKLAMA

BtcTurk Kripto, bazı sosyal medya platformlarında yer alan “BtcTurk’ün 30 milyon dolarlık hacklendiği” ile ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “14 Ağustos tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır. Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk’ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir” denildi.

ALIM SATIM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, alım satım işlemleri ve Türk lirası yatırma çekme işlemlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiği aktarıldı. “Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz” ifadeleri yer aldı.

HACKERLARLA İLGİLİ İDDİALAR

Hackerların 48 milyon dolarlık bir vurgun yaptıklarına dair iddialar sosyal medya üzerinden yayıldı. Ancak BtcTurk, resmi makamlarla iş birliği içinde detaylı incelemeler yaptığını ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını duyurdu. Şirket, gelişmeleri sürekli olarak kullanıcılarıyla paylaşmaya devam edeceğini belirtti ve paniğe gerek olmadığını ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’na destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünde gündeme dair açıklamalar yaptı ve yeni üyelerle ilgili eleştirileri yanıtladı. Özlem Çerçioğlu'na sahip çıktı.
Gündem

Motosiklet Bariyerlere Çarparak Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Furkan Demir, bir araç tarafından sıkıştırıldıktan sonra bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Kaza anları kask kamerasıyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.