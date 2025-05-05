Btk, 4 Cep Telefonu Toplatacak

GÜBİS ÜZERİNDEN ALINAN ÖNEMLİ KARAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla bazı elektronik aletlerle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Kurum, Türkiye piyasasında bulunan 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz router modelinin geri toplanmasına karar verdi.

TOPLATILAN CİHAZ MODELLERİ

BTK’nın GÜBİS platformunda yer alan bilgilere göre, geri toplama kararı alınan cep telefonu modelleri şunlardır: Reeder S19 Max Pro, S Zoom, Dıjitsu DCT 90, Hiking X11 ve Hiking X9. Bunun yanı sıra, Mercusys Ac1200 isimli kablosuz router modeli için de toplatma kararı verildi.

TOPLATMA SEBEPLERİ

Peki, bu cihazların neden geri toplandığına gelecek olursak? BTK’nın açıkladığı bilgilere dayanarak, bahsedilen 5 cihazın Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen temel yeterlilik şartlarını karşılamadığı belirlendi. Yönetmeliğe uygun olmayan bu cihazların piyasada bulunmasının tüketici güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Bu nedenle BTK, ilgili ürünlerin geri toplanması kararı aldı.

TÜKETİCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

Eğer yukarıda belirtilen cep telefonlarından veya router modelinden birine sahipseniz, dikkatli olmanız önem taşıyor. BTK, bu cihazlara sahip tüketicilerin, ürünü satın aldıkları yerle (satıcı firma, mağaza vb.) iletişime geçerek iade veya değişim süreçleri hakkında bilgi alabileceklerini öneriyor.