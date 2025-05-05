Btk Duyurdu: Dört Telefon Toplatılacak

GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN TOPLATILMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamayla belirli elektronik cihazlar için önemli bir karar aldığını duyurdu. Kurum, Türkiye’de satılan 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz router modelinin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

TOPLATILAN CİHAZ MODELLERİ

BTK’nın GÜBİS platformunda yer alan bilgilere göre, toplatılmasına karar verilen cep telefonları şöyle: Reeder S19 Max Pro, S Zoom, Dıjitsu DCT 90, Hiking X11, Hiking X9. Ayrıca, Mercusys Ac1200 isimli kablosuz router modeli de toplatma listesine alındı.

TOPLATMA GEREKÇESİ

Peki, bu cihazların toplatılma sebebi ne? BTK’nın sağladığı bilgilere göre, söz konusu 5 cihazın Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde açıkça tanımlanan temel yeterliliklere uygun olmadığı tespit edildi. Yönetmelikle uyumsuz olan bu ürünlerin piyasada bulunması, tüketici güvenliği açısından riskli olduğuna karar verildi. Bu nedenle BTK, bu ürünlerin piyasadan geri alınması gerektiğini açıkladı.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Eğer yukarıda belirtilen cep telefonları veya router modellerinden birine sahipseniz, dikkatli olmanız önemli. BTK, bu cihazlara sahip tüketicilerin, ürünü aldıkları yer ile iletişime geçmelerini ve iade veya değişim süreçleri hakkında bilgi almalarını öneriyor.