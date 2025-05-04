Bu Hafta 112 İhbar Cezaları Artacak

TBMM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, 112’yi meşgul edenlere yönelik uygulanacak müeyyidelerin artırılmasını içeren ‘Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülecek. Teklif doğrultusunda; 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayan veya sürekli çağrı bırakanlar için idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükselebilecek.

İHALARDA YÜKSEK CEZA UYGULAMALARI

Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarların olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla tespit edilmesi durumunda ise 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereğince yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, “özel gelir” olarak kaydedilecek ve yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da, Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41’inci maddesindeki kurallara uygun olarak istihdam edilecek.

KOMİSYONLARDA YOĞUN GÜNDEM

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Salı günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV yetkilileri dinlenecek. Çarşamba günü ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ. yetkilileri görüşülecek. Perşembe günü ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ yetkilileri dinlenecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faaliyetlerini ele almak üzere toplanacak. Aynı gün Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) atama yapmak üzere 5 üye adayını seçecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu ‘Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni çarşamba günü görüşecek.

DİJİTAL MECRALAR VE GRUP TOPLANTILARI

Dijital Mecralar Komisyonu ise perşembe günü Google Algoritma Değişiklikleri ve sonuçlarını ele almak üzere bir araya gelecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmaları dışında, salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konular hakkında basın toplantıları düzenleyecek.