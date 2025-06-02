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Bu Haftaki Süper Loto Sonuçları Belli!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi “1 Haziran 2025 Süper Loto sonuçları” için resmi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Çekilişin ardından Milli Piyango’nun resmi internet sitesi ve canlı yayın ekranları gözlemleniyor. Şans oyunu tutkunları, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek için sonuç ekranını kontrol ediyor.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI

1 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenen Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı şekilde gerçekleştirildi. Bu çekilişte tam olarak 6 bilen biri çıkarken, kazanan kişi 66 Milyon 439 bin 730 TL kazandı. Sıradaki çekiliş için devreden ikramiye ise 6 milyon 075 bin 817 TL olarak belirlendi.

SONUÇ SORGULAMA

Şans oyunu sevenler, kazandıkları veya kaybettikleri sonuçları öğrenmek için Süper Loto sonuçları sorgulama ekranını kullanmaya devam ediyor.

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