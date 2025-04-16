“Bu Listeyi Görmeden Sıfır SUV Almayın!”

2 MİLYON SINIRI PSİKOLOJİK EŞİK OLDU

Bir zamanlar “1 milyon TL’yi geçerse almam” denilen araçlar, artık 2 milyon sınırına yaklaşıyor. Chery’nin durumu da bu kapsamda değişiklik gösteriyor. Şirket, Türkiye pazarına akıllıca bir giriş yaptı ve SUV hayranlığı olan bir ülkede, doğrudan SUV modelleriyle sahne aldı. Omoda 5 Pro, Tiggo 7 ve 8 Pro Max gibi araçlar, modern tasarımları, zengin donanımları ve “görece” makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ancak durum değişmeye başladı. İlk piyasaya sürüldüğünde “tam bir fiyat/performans canavarı” olarak tanımladığımız modeller, güncel fiyatlarıyla o çizgide zorlanmaya başladı. Özellikle Tiggo 8 Pro Max Exceptional, hâlâ dikkat çekici donanımlara sahip olsa da, fiyatı bazı Avrupalı markaların giriş seviyesinde SUV’larına yaklaşmış durumda.

FİYAT VE PİYASA ŞARTLARI

Fiyatlar kesinlikle önemli bir konu ama durum sadece rakamlardan ibaret değil. Türkiye otomobil piyasasında karar verme süreci de oldukça zorlu hale gelmiş durumda. Döviz kuru sürekli dalgalanıyor. Bugün beğendiğiniz araç, yarın zamlanmış olabilir. Ayrıca, ÖTV sebebiyle 50 bin TL’lik bir artış, cebe 150 bin TL olarak yansıyor. Üstelik ABD’nin Çin’e karşı getireceği ek vergiler, dolaylı yoldan Chery gibi markaların üretim ve tedarik maliyetlerini de etkileyebiliyor. Kısacası, piyasa kısa vadede pek olumlu görünmüyor. Eğer Chery sahibi olmayı düşünüyorsanız ve kararınız kesinleştiyse, gelin fiyatlara birlikte bakalım.