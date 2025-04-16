Gündem

“Bu Listeyi Görmeden Sıfır SUV Almayın!”

bu-listeyi-gormeden-sifir-suv-almayin

2 MİLYON SINIRI PSİKOLOJİK EŞİK OLDU

Bir zamanlar “1 milyon TL’yi geçerse almam” denilen araçlar, artık 2 milyon sınırına yaklaşıyor. Chery’nin durumu da bu kapsamda değişiklik gösteriyor. Şirket, Türkiye pazarına akıllıca bir giriş yaptı ve SUV hayranlığı olan bir ülkede, doğrudan SUV modelleriyle sahne aldı. Omoda 5 Pro, Tiggo 7 ve 8 Pro Max gibi araçlar, modern tasarımları, zengin donanımları ve “görece” makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ancak durum değişmeye başladı. İlk piyasaya sürüldüğünde “tam bir fiyat/performans canavarı” olarak tanımladığımız modeller, güncel fiyatlarıyla o çizgide zorlanmaya başladı. Özellikle Tiggo 8 Pro Max Exceptional, hâlâ dikkat çekici donanımlara sahip olsa da, fiyatı bazı Avrupalı markaların giriş seviyesinde SUV’larına yaklaşmış durumda.

FİYAT VE PİYASA ŞARTLARI

Fiyatlar kesinlikle önemli bir konu ama durum sadece rakamlardan ibaret değil. Türkiye otomobil piyasasında karar verme süreci de oldukça zorlu hale gelmiş durumda. Döviz kuru sürekli dalgalanıyor. Bugün beğendiğiniz araç, yarın zamlanmış olabilir. Ayrıca, ÖTV sebebiyle 50 bin TL’lik bir artış, cebe 150 bin TL olarak yansıyor. Üstelik ABD’nin Çin’e karşı getireceği ek vergiler, dolaylı yoldan Chery gibi markaların üretim ve tedarik maliyetlerini de etkileyebiliyor. Kısacası, piyasa kısa vadede pek olumlu görünmüyor. Eğer Chery sahibi olmayı düşünüyorsanız ve kararınız kesinleştiyse, gelin fiyatlara birlikte bakalım.

ÖNEMLİ

Gündem

Çin İhracatı Durduruldu, ABD Cevap Verecek

Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ihracat kısıtlaması, ABD'yi ulusal güvenlik nedeniyle ithalata yüksek gümrük vergileri getirmeyi düşünmeye yöneltti. Ticaret gerilimleri global tedarik zincirlerini riske atıyor.
Gündem

Ysk, Chp Kurultayı İptal Talebini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 6 Nisan 2025'teki olağanüstü kurultayının iptali isteğini gerekçeli olarak reddetti ve kanunsuzluk söz konusu olmadığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.