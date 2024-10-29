“Bu Tahmin Herkesin Dikkatini Çekiyor: Altın Zirveye Ulaşacak”

EMTİA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Dünya Bankası, küresel emtia piyasalarına dair 2025 yılına ilişkin tahminlerini duyurdu. Raporda, petrol bolluğunun etkisiyle emtia fiyatlarının son beş yılın en düşük seviyesine gerileyeceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, “güvenli liman” olarak görülen altının bu yıl rekor kırması ve 2023 ortalamasıyla kıyaslandığında yüzde 21 oranında artış göstermesi bekleniyor. Emtia fiyatlarının 2026 yılına kadar kademeli olarak düşmesi öngörülüyor. Özellikle Orta Doğu’daki çatışmalara karşın, büyük petrol arz fazlasının emtia fiyatları üzerinde ciddi bir etkisi olmayacak. Ancak, emtia fiyatlarının Covid-19 öncesi döneme göre yüzde 30 daha yüksek seviyelerde kalacağı ifade ediliyor.

PETROL FİYATLARI ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DÜŞÜŞ

Dünya Bankası’nın raporuna göre, küresel emtia fiyatlarının bu yıl yüzde 3,4, 2025 yılında yüzde 5,1 ve 2026 yılında yüzde 1,7 oranında düşüş göstermesi bekleniyor. Bu düşüşlerin başında ise petrol fiyatlarının yer alacağı tahmin ediliyor. Raporda, doğal gaz fiyatlarındaki artışlar ve metal ile tarım ham maddelerindeki istikrarın genel düşüşü sınırlayacağı vurgulanıyor. Ayrıca, 2024 yılında küresel petrol arzının, günlük talebi yaklaşık 1,2 milyon varil aşacağı bildiriliyor. Bu arz fazlasının, son olarak 2020’de pandemi döneminde ve 1998’deki petrol krizinde yaşandığı hatırlatılıyor.

BRENT PETROL VE GIDA FİYATLARI TAHMİNLERİ

Rapora göre, Brent petrol fiyatlarının 2024 yılında varil başına ortalama 80 dolar, 2025’te 73 dolar ve 2026’da 72 dolara düşmesi öngörülüyor. Gıda fiyatlarının bu yıl yüzde 8,5, 2025 yılında ise yüzde 4 oranında düşmesi bekleniyor. Ancak, gıda fiyatlarının 2015-2019 yılları ortalamasının yüzde 25 üzerinde kalacağı kaydediliyor. Dünya Bankası, enerji fiyatlarının da 2024’te yüzde 6,2 ve 2026’da yüzde 2,1 oranında düşeceğini tahmin ediyor. Gıda ve enerji fiyatlarındaki bu düşüş, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altında tutma çabalarına olumlu katkı sağlayabilir. Bununla birlikte, raporda Orta Doğu’daki çatışmaların artmasının enerji arzına olumsuz etkileri olabileceği ve fiyatların yükselebileceği konusunda uyarıda bulunuluyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Raporda, altının “güvenli liman” arayan yatırımcılar için popüler bir seçim olmaya devam edeceği, fiyatının bu yıl rekor kırarak 2023 ortalamasının yüzde 21 üzerine çıkacağı aktarılıyor. Jeopolitik ve politik belirsizliklerin sıkça yaşandığı dönemlerde altın fiyatlarının arttığına dikkat çekilen raporda, önümüzdeki iki yılda altının fiyatının Covid-19 öncesi beş yıllık ortalamasının yüzde 80 üzerinde kalacağı ve yalnızca hafif bir düşüş göstermesi öngörülüyor.

ENDÜSTRİYEL METALLERDE STABİL BEKLENTİ

Çin emlak sektöründeki zayıflığın sıkı arz koşulları ve enerji dönüşümünden kaynaklı talep artışıyla dengelenmesi bekleniyor. Bu nedenle, endüstriyel metal fiyatlarının 2025-2026 yıllarında istikrarlı bir seyir izlemesi bekleniyor. Ancak, Çin’de beklenmedik bir büyüme hızlanması yaşanması durumunda metal piyasalarında dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.