“Bu Uyarıyı Dikkate Almak Zorundayız”

DEPREM GERÇEĞİ VE İSTANBUL’DA YAŞANAN PANİK

İstanbul, dün sabah saatlerinde yaşanan deprem ile birlikte sarsıntılarla yüzleşti. 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi ve vatandaşlar arasında panik yaşandı. Yetkililer, yapılan açıklamalarda can kaybı olmadığını bildirdi. Deprem sonrası İstanbullular, geceyi parklar ve otoparklar gibi boş alanlarda geçirirken, uzmanlardan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

HASAR TESPİTİ VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, durumun ciddiyetine dair bilgi vererek gelişmeleri aktardı. Bakan Kurum’un açıklamaları arasında, “Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik” ifadesi öne çıktı. 1756 hasar ihbarı alındığı ve en yoğun taleplerin Avcılar, Esenler ve Bahçelievler’den geldiği belirtildi. Bu ihbarların 1467’sinde yapı hasarının bulunmadığı bildirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Bakan Kurum, depremi bir uyarı olarak gördüklerini vurgulayarak, “Ben bir kez daha İstanbul’un dönüşümüne destek verelim diyorum” dedi. İstanbul’un giderek daha fazla riskli hale geldiğine dikkat çekti ve risk raporunun güncelleneceğini, “Tek riskli yapı kalmayana kadar mücadele edeceğiz” sözleriyle belirtti.