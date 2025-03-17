Bu Web Sitelerini Asla Kullanmayın Uyarısı

FBI’U KULLANICILARA UYARI

Ücretsiz dosya dönüştürücü sağlayan web sitelerinin tehlikelerine dikkat çeken FBI, pek çok kullanıcının fidye yazılımı veya kimlik hırsızlığı gibi sorunlarla karşılaşana kadar bu tehlikenin farkında olmadığını belirtiyor. Bu tür platformların, kişisel bilgileri ele geçirerek ciddi maddi ve manevi zararlara yol açabileceği ifade ediliyor.

TAVSİYELERLE KORUMA

FBI, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak için önemli tavsiyelerde bulunuyor. Bilgisayarlarda güncel bir antivirüs yazılımı kullanılması ve web tarayıcılarında güvenli tarama özelliğinin aktif hale getirilmesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Kullanıcıların çevrimiçi eylemlerinin ve karşılaşabilecekleri risklerin farkında olmaları gerektiği belirtiliyor.

GÜVENLİ TARAMA ÖZELLİĞİNİN ÖNEMİ

Güvenli tarama özelliği, Chrome, Firefox ve Safari gibi popüler tarayıcılarda yer alıyor ve kullanıcıları kötü niyetli web sitelerine karşı uyarıyor. Ayrıca, açılır pencereleri ve istenmeyen indirmeleri engelleyerek kişisel bilgilerin korunmasına yardımcı oluyor. FBI, bu özelliğin etkinleştirilmesinin, kullanıcıların bilgilerini çalınmasını önleyebileceğini vurguluyor.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI İSTİKRARLI ARTIKÇA

İnternet dolandırıcılığı vakaları ve bu vakalarda kaybedilen para miktarı her yıl artış gösteriyor. ic3.gov verilerine göre, 2019-2023 yılları arasında çevrimiçi dolandırıcılıklardan toplamda 37 milyar dolar kaybedildi. Bu durum, internet kullanıcılarının güvenliğine gereken önemi vermesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. FBI, bu tür dolandırıcılık vakalarının ic3.gov üzerinden bildirilmesini öneriyor.

GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN DÖNÜŞTÜRÜCÜ SEÇİMİ

FBI, kullanıcıların dosya dönüştürücü gibi yardımcı araçları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Tanınmamış geliştiricilerden veya bilinmeyen web sitelerinden indirilen uygulamaların ciddi güvenlik riskleri taşıyabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle, kullanıcıların güvenilir kaynaklardan ya da cihazlarıyla birlikte gelen işletim sistemlerinde yer alan uygulamaları tercih etmeleri öneriliyor.