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BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal

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SEFERLER İPTAL OLDU

Bursa Deniz Otobüsleri’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilmiyor. Saat 08.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, 08.00 ve 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

YOLCULELERE DUYURU YAPILDI

İptal edilen seferler hakkında yolculara önceden bilgi verilmiş, alternatif çözümler sunulması için gerekli önlemler alınmıştır. Yolcuların, seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve iptal edilen seferler hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili iletişim kanallarını kullanmaları önerilmektedir.

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