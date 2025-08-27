Bugün Dikkat! 8 İlde Sağanak Yağış Var

HAVA DURUMU TAHMİNİ AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtiliyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer alanlarda hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde farklılık gösterecek. Güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacak. Türkiye genelinde rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle eseceği ve özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.
VATANDAŞLARA UYARI
MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olabilecek kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyarıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.
MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği bekleniyor.
Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, güney ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerine yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında da kuvvetli esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu
Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C – az bulutlu ve açık
Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, iç ile doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu
Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu
Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu
IÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 30°C – az bulutlu ve açık
Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık
Konya 30°C – az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Batı Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu
Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu
Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu
Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu
Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu
Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Doğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği belirtiliyor.
Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık
Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C – az bulutlu ve açık
Van 28°C – az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık
Mardin 35°C – az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – az bulutlu ve açık