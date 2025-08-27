Bugün Dikkat! 8 İlde Sağanak Yağış Var

HAVA DURUMU TAHMİNİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtiliyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer alanlarda hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde farklılık gösterecek. Güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacak. Türkiye genelinde rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle eseceği ve özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olabilecek kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyarıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği bekleniyor.

Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, güney ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerine yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında da kuvvetli esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, iç ile doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

IÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği belirtiliyor.

Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – az bulutlu ve açık