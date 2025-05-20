Bugün Hava Nasıl Olacak? M.G.M. Uyardı!

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Mayıs hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz’de sıcaklık 2 ila 4 derece azalacak, ancak İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’de 3 ila 5 derece artış bekleniyor. Batı Karadeniz’de rüzgarın hızı saatte 40-60 km’ye ulaşacak, bu nedenle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz ve Adana çevresinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatlerinde Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde hissedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre sıcaklık, neredeyse tüm bölgelerde artış gösteriyor.

SAĞANAK YAĞIŞ TAHMİNLERİ

Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerinse az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece düşmesi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’de 3 ila 5 derece yükselmesi, diğer yerlerdeyse önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

KUVEETLİ RÜZGAR UYARILARI

Öğle saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar esmesi öngörülüyor. Rüzgar hızının 40-60 km/saat olabileceği tahmin ediliyor, bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi, parçalı ve az bulutlu geçeceği, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Afyonkarahisar 24°C, Denizli 28°C, İzmir 28°C ve Muğla 27°C olarak öngörülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve Osmaniye çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nin genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ankara 24°C, Eskişehir 22°C, Konya 27°C ve Nevşehir 25°C olarak tahmin ediliyor.

BATTI KARADENİZ’DE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olup, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz’de hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak değerlendirilirken, Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Diyarbakır 34°C, Gaziantep 30°C, Mardin 29°C ve Siirt 33°C olarak tahmin ediliyor.