Bugün Sıcaklıklar Yine Yüksek Olacak

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) en son açıkladığı tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üzerinde kalıyor. Yüksek sıcak hava dalgası bugün devam ederken, karayelin etkisiyle sıcaklıkların cumartesiden itibaren serinlemesi bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklıklarla ilgili tahminlerini şöyle aktarıyor: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.”

REGİYONLARDAKİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ

Marmara ve Ege bölgelerinde yüksek sıcaklıkların iki gün boyunca etkili olacağı belirtiliyor. Cuma ve cumartesi günleri, İç Anadolu bölgesinde ise etkili sıcak havanın pazartesiye kadar 3 gün sürebileceği ifade ediliyor. Çalışkan, “İstanbul’da en sıcak gün cuma. 35 dereceye çıkacak sıcaklık, Balıkesir ve Bursa taraflarında 38-39’a yükselecek” diyor. Ayrıca, cumartesi gününün öğleden sonrası ve akşam saatlerinde rüzgarın serinlik getirmeye başlayacağı vurgulanıyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Pazar ve pazartesi günlerinde İstanbul Karadeniz hattında kısa süreli yağışların olabileceği öngörülüyor. İzmir Bodrum hattında karayel rüzgarı kuvvetli eserken, bu durum serinlik sağlayacak. Ancak Balıkesir, Çanakkale ve Manisa bölgelerinde orman yangını riskinin artabileceği uyarısı yapılıyor. Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle sıralanıyor: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece, Gaziantep 40 derece.