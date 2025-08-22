Bugün Sıcaklıklar Yüksek Kalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) en son tahminlerine göre, ülke genelindeki hava sıcaklıkları bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yüksek sıcaklıklar, cumartesiden itibaren rüzgarın etkisiyle serinlemeye başlayacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günler için yapılan tahminleri şu şekilde aktardı:

SICAKLIKLARDAKİ ARTISININ SÜRESİ

Sıcaklıklarda bir artış bekleniyor ancak bu durum günlerce sürmeyecek. Çalışkan, “Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.” ifadelerini kullandı. Marmara ve Ege bölgelerinde bu sıcak hava iki gün, İç Anadolu’da ise pazartesi gününe kadar üç gün etkili olabilecek. İstanbul’da en sıcak günün cuma olacağı bilgisi verildi; bu gün, sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak, Balıkesir ve Bursa’da ise 38-39 dereceye ulaşması bekleniyor.

RÜZGAR VE YAĞIŞ OLASILIĞI

Cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarın serinlik vermeye başlayacağı açıklanıyor. Pazar ve pazartesi günleri İstanbul ve Karadeniz hattında kısa süreli yağışların görülebileceği ifade ediliyor. İzmir Bodrum hattında ise karayel güçlü eserek serin bir hava sunacak, ancak Balıkesir, Çanakkale ve Manisa bölgelerinde orman yangını riskini artırabileceği belirtiliyor.

HAVA SICAKLIKLARI KAYITLARI

Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıkları şöyle belirlendi: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece olarak kaydedildi.