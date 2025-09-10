“Bulanık’ta Eski Hdp Başkanına Saldırı!”

OLAYIN KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞMESİ

Muş’un Bulanık ilçesi merkezinde öğleden sonra meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma hızla silahlı çatışmaya dönüşüyor. Tarafların birbirine ateş açtığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydediliyor. Görüntülerde art arda duyulan silah sesleri, çevredeki insanlarda büyük bir panik yaratıyor.

OLAYDA YAŞAMINI KAYBEDENLER

Çatışmada mermi kurşunlarının isabet ettiği 5 kişiden eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) olay yerinde hayatlarını kaybediyor. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Yaşanan olayın akabinde bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk ediliyor. Güvenlik güçleri çevrede geniş kapsamlı önlemler alırken, olayla ilgili soruşturma başlatılıyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda büyük yankı uyandırarak olayın siyasi ve adli boyutlarının incelenmesine neden oluyor.