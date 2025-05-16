Bülbül Deresi, Araçları Sel Yuttu

SEL YAĞIŞLARI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak yağış, bölgede yaşamı zorlaştırdı. Bülbül Deresi’nin taşması sonucunda birçok araç, sel sularına kapılarak kullanılamaz duruma geldi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SELİN ETKİLERİ
Şehit Mustafa Yağız Mahallesi’nde bulunan Bülbül Deresi kenarındaki araçlar, taşkın nedeniyle sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar, yaşanan felaketi cep telefonlarıyla kayıtlara alırken, bazı mahallelerde elektrik kesintileri de yaşandı.
YETKİLİLERDEN UYARI
Yetkililer, dere kenarında bulunan araçların çekilmesi gerektiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Belediye ekipleri, selin etkilediği bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.