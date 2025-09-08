Bulgaristan Aracını Yaktı, Sinirlendi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ŞAHIS

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Alikahya bölgesinde akşam saatlerinde bir olay yaşandı. Bulgaristan plakalı aracıyla ülkeye giriş yapan bir kişi, aracının motor arızası yapması nedeniyle geri götürmeyi denedi. Ancak, Bulgaristan gümrük yetkilileri, hareket edemeyen aracı geri kabul etmedi.

ARAÇ YANGINI VE SEBEPLERİ

Bu durum karşısında şahıs, aracını Alikahya mevkiinde bulunan boş bir alana götürdü. Daha sonra, üzerine benzin dökerek aracı ateşe verdi. Sürücü ifadesinde, “sinirlendiğim için yaktım” şeklinde bir açıklama yaptı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.