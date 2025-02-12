Bulls GSYO’nun Halka Arzı Başlıyor!

HALKA ARZ DETAYLARI

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) halka arz sürecine girmeyi planlıyor. Bu işlem, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında, “Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzda pay başına 12,18 TL’lik sabit bir fiyat belirlendi ve katılım BULGS kodu ile sağlanabilecek. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

PAY DAĞILIMI VE HALKA AÇIKLIK ORANI

Halka arzda 68 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı yoluyla, 4 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ise ortak satışı ile sunulacak. Halka açıklık oranı %27,05 olarak belirlenmiş durumda. Halka arz edilecek payların %55’inin yurt içi bireysel yatırımcılara, %5’inin Bulls Grubu çalışanlarına ve %40’ının yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

MAKSİMUM GELİR VE KULLANIM AMACI

Halka arz büyüklüğünün 883 milyon 50 bin TL olması bekleniyor. Halka arzdan elde edilmesi tahmin edilen net gelirin ise 801 milyon 659 bin 898 TL olması öngörülüyor. Elde edilen gelirin %90’ı yeni girişim sermayesi imkanlarının finansmanına, %10’u ise işletme sermayesine ayrılacak. Bu süreç sonunda BULLS GSYO’nun sermayesi 200 milyon TL’den 268 milyon TL’ye yükselecek.

FİNANSMAN VE DESTEK HİZMETLERİ

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, girişim sermayesi yatırım fonu olduklarını belirterek, “Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getiriyoruz” dedi. Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ve sürdürülebilir girişimlere destek verdiklerini ifade eden Akkaya, yönetim kadrolarının deneyimli profesyonellerden oluştuğunu vurguladı. Akkaya, “Girişim şirketlerine kurumsallaşma, gelecek stratejilerin belirlenmesi gibi birçok alanda da destek oluyoruz. Bu sayede yenilikçi, vizyoner girişim şirketleri daha sağlıklı bir büyüme trendi yakalıyor.” şeklinde konuştu.