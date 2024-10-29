“Bulutlarda Ay Yıldız Silueti Görüntüsü”

FATSA’DA GÜNDOĞUMU ANISINDA AY-YILDIZ SİLUETİ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde gün doğumunu izlemek isteyen bir kişi, bulutlar üzerinde beliren ay yıldız siluetini kaydetti. Fatsa’da yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Argın, 28 Ekim tarihinde güneşin doğuşuna tanıklık etmek için sahile gitti. Burada dron ile çekim yapmayı planlayan Argın, çekime başlamadan önce cep telefonuyla güneşin doğuşunu görüntüledi. Bu anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Argın, aldığı mesajlar üzerine videoyu yeniden izlediğinde bulutların arasında gizli olan ay-yıldız siluetini fark etti.

Mehmet Argın, ay-yıldız siluetini sosyal medya üzerinden gelen mesajlar sonrası fark ettiğini dile getirdi. “Sabaha karşı Fatsa Öğretmenevi’nden güneşin doğuşunu gördüm, gökyüzünde bir kızıllık vardı. Dron ile video almak istedim ve sahile geldim. Öncelikle sosyal hesabımdan cep telefonumla kısa bir video çektim ve güneşin doğuşu olarak paylaştım. O esnada farkında değildim, güneş üzerinde bulutlarda ay-yıldız silueti varmış. Çekerken anlamadım, sonradan gelen mesajlar üzerine anladım. Fark edince benim de tuhafıma gitti” şeklinde konuştu.