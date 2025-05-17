Bungalov Tatili Kabusa Dönüştü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Muradiye Mahallesi’nde kiralanan bir bungalovda konaklamakta olan ailenin 4 yaşındaki çocuğu A.A., havuza düştü. Yaklaşık 10 dakika içinde ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Olayı öğrenen sağlık ekipleri, A.A.’yı Sapanca Devlet Hastanesi’ne götürdü, ancak tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Olay sonrası yapılan incelemelerde işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının mevcut olmadığı belirtiliyor. Ayrıca konaklayanların girişleri Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) zamanında yapılmadığı tespit edildi. Bu duruma ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildiriliyor.