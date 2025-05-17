Gündem

Bungalov Tatili Kabusa Dönüştü

bungalov-tatili-kabusa-donustu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Muradiye Mahallesi’nde kiralanan bir bungalovda konaklamakta olan ailenin 4 yaşındaki çocuğu A.A., havuza düştü. Yaklaşık 10 dakika içinde ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Olayı öğrenen sağlık ekipleri, A.A.’yı Sapanca Devlet Hastanesi’ne götürdü, ancak tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Olay sonrası yapılan incelemelerde işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının mevcut olmadığı belirtiliyor. Ayrıca konaklayanların girişleri Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) zamanında yapılmadığı tespit edildi. Bu duruma ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kahramanmaraş 4 Büyüklüğünde SarsıldI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, akşam saat 22.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Gündem

Tarladan Dönüş Yapan Çift Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da tarlasından dönen bir çift, silahlı saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybetti. Olay yerindeki detaylar soruşturuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.