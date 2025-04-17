“Bungalovda Gizli Kamera Üzerine Gelişme”

İSTANBUL’DAN SAPANCA’YA TATİL İÇİN GELDİ

İstanbul’dan ailesiyle birlikte Sapanca’nın Uzunkum Mahallesi’nde birden fazla bungalov bulunan bir işletmeye tatil yapmaya gelen M.K., evdeki tavan aydınlatma lambalarından birinin sıradışı göründüğünü fark etti. Bu durum onu, lambanın gizli bir kamera olabileceği düşüncesine yöneltti. M.K. hemen polisi arayarak durumu bildirdi ve işletmeden şikayetçi oldu.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, işletmede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında işletme sahibine ait olan tüm dijital materyallere el konuldu. Yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ile ortağı olduğu öne sürülen Tansel S. tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri alındı. Gözaltı sürecinde Hüseyin K. ve Tansel S.’nin, “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla ifade verdikleri ve Sapanca’da 3 bungalov inşa edip ticarete başladıklarını belirttikleri kaydedildi. Suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli, gizli kamera olayından haberdar olmadıklarını ve internet üzerinden iletişim kurarak bungalovları kiraladıklarını ifade etti.

CEP TELEFONLARI KANIT OLARAK İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden birinin cep telefonunda gizli kamerayla ilgili bazı materyaller olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı, “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. Ayrıca, cep telefonlarına el konularak kriminal inceleme için gönderildi. Yapılan araştırmalarda, odada kullanılan avizeden çıkan ampul görünümlü kameranın Wi-Fi özelliğiyle canlı yayın yapabilme kapasitesine sahip olduğu tespit edildi. Bu gizli kameranın Wi-Fi bağlantısı üzerinden izlenebileceği bilgisiyle polis, kriminal incelemelere başladı.

TESİS MÜHÜRLENDİ

Diğer taraftan, aynı bölgede bulunan ve 91 bungalovun yer aldığı, Sapanca’nın önde gelen otellerinden biri olan zincir marka işletme de Sapanca Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürleme işlemi, işletmenin gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmaması nedeniyle gerçekleştirildi.