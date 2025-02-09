Burak Kızılhan: Galatasaray’ın Kurgusal Başrolü

BURAK KIZILHAN’IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, güncel konular üzerine önemli ifadeler kullandı. Kızılhan, “Mertens bugüne kadar defalarca kez yaptığı gibi yine kendini yere attı. Hakemi aldattı. Hakem de buna taviz verdi.” dedi.

GALATASARAY FUTBOLCULARINA ELEŞTİRİ

Kızılhan, Galatasaray takımındaki bazı futbolcuların bu davranışlarının sadece Mertens ile sınırlı olmadığını belirtti. “Bunu Galatasaray’da sadece bir futbolcu yapmıyor. Birkaç futbolcu yapıyor.” ifadesini kullanan Kızılhan, maçlarda bu futbolcuların kendilerini yere attığını ve yerde yattıklarını, ancak kart görmediklerini vurguladı. “Yıllardır bu şekilde.” şeklinde ekledi.