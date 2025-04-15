“Burak Yılmaz Sert Tepki Gösterdi!”

TEKNİK DİREKTÖRÜN CEVABI

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Fenerbahçe karşısında takımının başında olamamasının sonuçları tartışılmaya devam ediyor. Ekol TV’ye verdiği röportajda Yılmaz, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan iddialara sert bir yanıt verdi.

KALBİ KÖTÜDÜR DİYENLER

Fenerbahçe maçında cezalı olduğu için kulübede bulunamayan Yılmaz, sosyal medyada ortaya atılan, “Burak Yılmaz orada olmak istemedi mi?” eleştirilerine şu ifadelerle karşılık verdi: “Asla. Onu kim söylediyse kalbi kötüdür.” Bu tür iddiaların kendisini kötülemek amacıyla dile getirildiğini savundu.

KORKUSUZ BİR YAKLAŞIM

43 yaşındaki teknik direktör, sözlerine devam ederken korkusuzluğunu vurguladı: “Yoksa ben hayatımda hiçbir şeyden çekinmem. Eğer bir şeylerden çekinmiş olsaydım, buralara gelemezdim. Beni göstermek için gereksiz karalamalar yapılıyor. Benim Allah’a şükürler olsun, Allah’tan başka hiçbir şeyden korkum yok.”

REKABETTEN KAÇINMAZ

Dört büyük takımda forma giyen bir futbolcu olarak rakip ayrımına gitmediğini ifade eden Yılmaz, net prensiplerini ortaya koydu: “Ben dört büyük takımda da oynamış bir futbolcu olarak, rakibin kim olduğunun bizim için önemi yok. Bu nedenle spekülasyona gerek yok. Yarın Fenerbahçe olsa rakibimiz, yine kazanmak için her şeyi yapacağız. Ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor’la… Bu bizim kesinlikle prensibimizdir. Rakip gözetmeksizin kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Fenerbahçe’ye kaybetmiş olabiliriz, seneye inşallah onlara karşı galibiyet kazanırız.”