Burak Yılmaz, Taraftarla Tartıştı!

Kasımpaşa’nın Mağlubiyeti Sonrası Gergin Anlar

Kasımpaşa, Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Burak Yılmaz ve bir taraftar arasındaki diyalog dikkat çekti. Kasımpaşa kafilesi, şehirden havalimanına gitmek üzere hareket ederken, burada bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Taraftarın Sözleri Burak Yılmaz’ı Çıldırttı

Bir taraftarın Fenerbahçe maçındaki mağlubiyet hakkında yaptığı imalı yorum, teknik direktör Burak Yılmaz’ı oldukça öfkelendirdi. Taraftarın, Kasımpaşa takımına yönelik, “Her seferinde yatıyorsunuz Fener’e” sözlerinden sonra Yılmaz, “Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan,” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine taraftar, “Oynamıyorsunuz,” ifadesini kullandı. Çevresindekiler, Burak Yılmaz’ı zor da olsa sakinleştirerek takım otobüsüne bindirdi.