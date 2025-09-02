Burcu Binici Canlı Yayında Bayıldı

Magazin

FENALAŞMA ANIDIR

Oyuncu Burcu Binici, 2 Eylül sabahı katıldığı canlı yayında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yayın sırasında konuşmaya devam ettiği esnada bilincini kaybeden Binici, oturduğu sandalyeden yere düşmesiyle stüdyoda kısa süreli bir panik yaşandı. Program sunucusu Melis Hazal Karagöz, durumu kontrol altına almak için yayını keserek reklama gitme kararı aldı.

SAĞLIK DURUMUNA AÇIKLAMA

Ambulans ekipleri tarafından olay anında ilk müdahalesi yapılan Binici, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu nedeniyle baygınlık geçirdiğini ifade eden Binici, şu şekilde konuştu: “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin.”

HAYRANLARDAN RAHATLAMA

Binici’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi, hayranlarını ve izleyicileri arasında büyük bir rahatlama yarattı. Oyuncunun konuk olduğu programda, “Doktor Bana Bir Çare” adlı tiyatro oyunuyla ilgili bilgiler verirken baygınlık geçirdiği öğrenildi.

