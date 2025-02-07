Burcu Kirman’dan Bülent Şakrak’a Göndermeli Mesaj

AŞKIN SÜREKLİLİĞİ SORULARA YANIT OLDU

Oyuncu Bülent Şakrak ile Burcu Kirman’ın yılbaşı paylaşımı sırasında aşk yaşadığı öğrenilmişti. Sürpriz aşk, sevenleri şaşırtsa da ayrılık kararı aniden gelmişti. Ayrılığın ardından sessizlik içinde kalan ikiliye ait son paylaşım, Burcu Kirman’dan geldi. Kirman’ın yaptığı bu paylaşım, Bülent Şakrak’a bir gönderme olarak değerlendirildi.

Bülent Şakrak, yeni yılın ilk saatlerinde yaptığı sürpriz paylaşım ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Sevgilisi Burcu Kirman ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Şakrak, “2025’e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notunu ekledi. Kirman da bu paylaşımına kalp emojisiyle yanıt verdi. Ancak yılın ilk aşıkları için ilginç bir gelişme yaşandı. İkili, Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını kaldırdı ve bu durum ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Burcu Kirman yakın zamanda doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayarak bir paylaşım gerçekleştirdi. Ayrılık iddiaları sürerken, güzel oyuncunun yaptığı bu paylaşım dikkat çekti. Kirman, “Geçinmeye gönlü olmak, insan ilişkilerine dair o kadar mühim bir nokta ki… Nice mücevherden, büyük hareketlerden, tatlı sözlerden mühim.” ifadelerini kullandı. Kirman ayrıca, “Geçinmeye gönlü olmak, çözüm odaklılık, affedicilik, merhamet, kindar olmama, çetele tutmama. Aynı takımda olduğuna inanmak basit görünen ama çok zor bulunan bir nimet.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi. Bu paylaşımların, eski sevgilisi Bülent Şakrak’a bir gönderme olduğu konuşuluyor. Ayrıca çiftin arasında 22 yaş fark olduğu da belirtildi.