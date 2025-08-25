Burdur’da Eğitim Uçağı Göl’e Düşmüş

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI UÇAKTA KAZA

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkiinde bulunan Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğradı. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Antalya’dan kalkış yapan uçağın tatbikat sırasında kırıma uğradığı, mürettebatın sağ kurtulduğu bildirildi.

BURDUR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” ifadelerine yer verdi.