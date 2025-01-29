Bürokratik Hata Düzeltildi, Artık Resmen Yaşıyorum

YAŞAMAYAN BİRİ OLMAK

Geçtiğimiz günlerde Kula Tapu Müdürlüğü’ne aileden kalma arazilerini kardeşleriyle paylaşmak için başvuran Rıfat Özten, tapu kayıtlarında “ölü” göründüğü için işlemlerini gerçekleştiremeyince ilginç bir durumla karşılaştı. “Yaşayan bir ölüyüm, önce yaşadığımı ispatlamam gerekiyor” sözleriyle dikkat çeken Özten, bu durumun ülke gündeminde ses getirmesi üzerine Kula Tapu Müdürlüğü’nden davet aldı.

İŞLEMLERİ TAMAMLAYAN ÖZTEN

Bugün Kula’ya giderek gerekli işlemlerini tamamlayan Rıfat Özten, “Yaşadığımı ispatlamak zorunda kalmak gerçekten insanın gücüne gidiyor. Neyse ki nihayet bu sorunu çözüme kavuşturduk. Yetkililere ve sürece destek olan herkese teşekkür ederim,” şeklinde konuştu. Özten’in başına gelen bu olay, ünlü yazar Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” romanını akıllara getirirken, aynı zamanda bürokrasideki sorunların dikkat çekici bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

BÜROKRATİK SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Özten’in yaşadığı bu durum, benzer bürokratik problemlerle karşılaşanlar için de bir ışık tutuyor. Sonunda gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla, Rıfat Özten resmen yaşadığına dair belgelerini alarak bu ani karmaşanın üstesinden gelmiş oldu. Bu olay, bürokrasinin zaman zaman ne denli karmaşık olabileceğini gösteriyor.