Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme meydana geldi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” gibi suçlamalarla gündeme gelen meselede, 3 günlük gözaltı süresinin ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi, kızı ile kardeşlerinin bulunduğu 57 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

MUSTAFA BOZBEY’İN TUTUKLANMA KARARI

Savcılığın ifadesini aldığı Mustafa Bozbey, kardeşi R. Bozbey ve 51 başka şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine iletildi. Sulh ceza hakimliğine gönderilen 56 şüpheliden, aralarında Bozbey’in de bulunduğu 23 kişinin tutuklanması kararlaştırıldı. Ayrıca rüşvet ve suç örgütü kurma gibi sabit suçlamalardan 14 Ekim 2025’te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu yedi şüphelinin tutuklanmasına yönelik talep bu dosya kapsamında değerlendirildi.

EŞİ VE AİLESİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, Mustafa Bozbey’in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ve diğer bazı şüpheliler için adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine başvurdu. Hakimlik, bu 11 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayrıca, bir başka şüphelinin de savcılığın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi edinildi.

SORUŞTURMANIN SEYRI

Soruşturma sürecinde, Bursa 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle ilişkili 7 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine dair yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheliler ile firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve “paravan” kullanıldığına ilişkin iddialar da dikkat çekti. Eski başkanlar Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem’in, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak maddi menfaat sağladığı bildiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen ilgisiz haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu belirtildi.

Emniyet tarafından hazırlanan raporda, Bozbey’in Seres Gayrimenkul Yatırım AŞ firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığı, firmanın mali yapısında olağandışı artışların gözlemlendiği vurgulandı. Ayrıca, Bozbey’in eşi ile firma arasında yoğun para transferlerinin gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda, Mustafa Bozbey’in eşinin yetkili olduğu Fide Özel Eğitim AŞ’nin 2017’den itibaren brüt satışlarının toplamda 24 milyon 844 bin 589 lira iken, zararın 29 milyon 100 bin 960 lira olduğu ancak 30 Temmuz 2025’e kadar firmanın hesaplarına 49 milyon 87 bin 135 lira girişi olduğu vurgulandı. Firmaya ait tüm satışların bankacılık sistemlerinden yapılmış olsaydı hesaplara brüt satışlar kadar para girişinin olabileceği, bu durumun brüt satışların hesaplarına giren paraya uyumsuz olduğu ve yaşamın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.