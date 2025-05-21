Gündem

Bursa’da 4 Bin 440 Litre Etil Alkol

bursa-da-4-bin-440-litre-etil-alkol

KAÇAK İÇKİ YAPIMINA OPERASYON

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirdi. Ekipler, ilgili depoya dair aldıkları bilgi doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı’ndan izin aldıktan sonra baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME VE GÖZALTILAR

Yapılan aramalar sonucunda, 4 bin 440 litre etil alkol ile birlikte üretim için kullanılan iki filtre tüpü bulundu. Depo sahibi C.M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Aydın’da Çiçeği Koparmak Zor

Söke ve Kuşadası'nda nadir bulunan tüylü çan çiçeğine zarar vermenin cezası 557 bin 212 TL. Jandarma, doğa koruma konusunda vatandaşları uyararak denetimlerini sürdürüyor.
Flaş

Musrati Beşiktaş’a Dönüyor, Opsiyon Yok

Beşiktaş, Süper Lig'in yeni sezonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarları heyecanlandıran gelişmeler gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.