bursa-da-4-bin-440-litre-etil-alkol

KAÇAK İÇKİ YAPIMINA OPERASYON

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirdi. Ekipler, ilgili depoya dair aldıkları bilgi doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı’ndan izin aldıktan sonra baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME VE GÖZALTILAR

Yapılan aramalar sonucunda, 4 bin 440 litre etil alkol ile birlikte üretim için kullanılan iki filtre tüpü bulundu. Depo sahibi C.M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.