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Bursa’da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

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YANGIN ÇIKTI

Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde yer alan dört katlı binanın dış cephesinde, sabah saat 09.00 civarında, bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevleri fark eden mahalle sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi.

İTFAYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine hızlıca olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren bir çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.

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