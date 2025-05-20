Bursa’da 9 Yabancı Uyruklu Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sularında İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Bursa Kuzey gişelerinde İstanbul’dan gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı arama sonucunda, sürücüyle birlikte 2 çocuk ve 2 kadın olmak üzere toplamda 9 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ VE DURUMU ARAŞTIRILDI

Araç sürücüsü T.İ.M.A.’nın, ikamet izin ihlali yaptığı, yasal kalış hakkının olmadığı, yurt dışı çıkış yasağının bulunduğu ve 2024’te Ankara’da ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan hakkında işlem yapıldığı belirlendi. Yakalanan kaçak göçmenler, İstanbul’dan Bursa’ya ulaşmak için sürücüyle 40 bin TL karşılığında anlaştıklarını ifade etti.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Araçta bulunanan göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmen taşımada kullanılan araca el konularak, yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan sürücü T.İ.M.A. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.