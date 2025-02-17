Bursa’da Alt Geçitte Zincirleme Kaza: 1 Ölü

KAZA ANINDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen kazada, Cenk D. yönetimindeki otomobil, bir kamyonetin altına girdi. Kaza, seyir halindeki iki otomobilin de kazaya karışmasıyla büyüyen bir kaza zincirine neden oldu. Kaza sonucu Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.

AĞIR YARALI VE CAN KAYBI YAŞANDI

Olay yerine yapılan ihbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen bölgeye gitti. Kazada Erol Erdem, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer otomobillerde bulunan üç kişi de hafif yaralandı.