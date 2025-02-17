More
Gündem

Bursa’da Alt Geçitte Zincirleme Kaza: 1 Ölü

bursa-da-alt-gecitte-zincirleme-kaza-1-olu

KAZA ANINDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen kazada, Cenk D. yönetimindeki otomobil, bir kamyonetin altına girdi. Kaza, seyir halindeki iki otomobilin de kazaya karışmasıyla büyüyen bir kaza zincirine neden oldu. Kaza sonucu Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.

AĞIR YARALI VE CAN KAYBI YAŞANDI

Olay yerine yapılan ihbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen bölgeye gitti. Kazada Erol Erdem, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer otomobillerde bulunan üç kişi de hafif yaralandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Düzce’de Patpatın Devrilmesi Sonucu 1 Ölü

Düzce'de bir patpat aracının takla atması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kazanın detayları araştırılıyor.
Gündem

Mersin’de Genç, Silahlı Saldırıda Yaralandı

Mersin'de 22 yaşındaki bir genç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı; saldırgan olaydan sonra teslim oldu. Genç hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.