Bursa’da İnegöl’de Motosiklet Minibüsle Çarpıştı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen bir kaza dikkat çekiyor. Bu olayda, cadde üzerinde seyreden bir motosiklet ile yol kenarında duran bir minibüs çarpışıyor.

ÇARPMA VE YARALANMALAR

Mustafa Y. tarafından yönetilen 16 AIM 957 plakalı motosiklet, yol kenarında duraklayan Alaattin Ö. idaresindeki 16 BJL 78 plakalı minibüse çarpıyor. Çarpışmanın sonucunda devrilen motosikletten düşen sürücü Mustafa Y. ve arkasındaki eşi Songül Y. yaralanıyor.

SAĞLIK HİZMETİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Yaralılar, kaza yerine gönderilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Bu kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor. Olayla ilgili olarak polis gerekli incelemeleri başlatıyor.