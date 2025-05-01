Bursa’da Kamyonetler Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, S.A.K. idaresindeki kamyonet ile A.K. yönetimindeki kamyonet, karşı yönlerde seyrederken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılmaz hale geldi. Bu kaza sonucunda Ahmet Kongir, S.A.K., C.A., B.A. ve B.G. adlı kişiler yaralandı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

AĞIR YARALI VE ÖLÜM HABERİ

Yaralılardan durumu kritik olan Ahmet Kongir, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı, etraftaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.