Gündem

Bursa’da Kamyonetler Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

bursa-da-kamyonetler-kafa-kafaya-carpisti-1-olu

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, S.A.K. idaresindeki kamyonet ile A.K. yönetimindeki kamyonet, karşı yönlerde seyrederken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılmaz hale geldi. Bu kaza sonucunda Ahmet Kongir, S.A.K., C.A., B.A. ve B.G. adlı kişiler yaralandı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

AĞIR YARALI VE ÖLÜM HABERİ

Yaralılardan durumu kritik olan Ahmet Kongir, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı, etraftaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Engin Polat Ve Babası Hapis Cezası

Engin Polat ve babası Sezgin Polat, vergi suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, muhasebecileri Ahmet Gün de 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Gündem

Şanlıurfa’da Sağlık Raporu Soruşturması Yapıldı

Şanlıurfa'da, usulsüz sağlık raporu vererek askerlikten muafiyet sağladığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı; aralarından 11'i tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.