Bursa’da Meydana Gelen Trafik Kazası

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevreyolu üzerinde gerçekleşiyor. Hasan Y. (41) yönetimindeki 16 BGC 183 plakalı cip, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden sürücü adayı Nurten S. (53) idaresindeki 34 EPS 825 plakalı sürücü kursuna ait araca çarpıyor.

KAZAYA NEDEN OLAN DİĞER ARAÇ

Ardından gelen Nurhan P. (45) yönetimindeki 16 NP 800 plakalı başka bir cip de, kazaya karışan 16 BGC 183 plakalı cipe çarparak duruyor. Bu kazada, araç içerisindeki sürücüler ile birlikte Ayça S. (12), Cemre Y. (12) ve sürücü kursu eğitmeni Nurcan U. (45) yaralanıyor.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Polis, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıyor.