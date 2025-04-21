Bursa’da Papa Francis’in Lokması Hazırladı

PAPA FRANCİS’İN VEFATI

Katolik Hristiyanların dini lideri Papa Francis, 88 yaşında Vatikan’da hayata veda etti. Vatikan, uzun süredir sağlık problemi yaşayan Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Kardinal Kevin Farrell, canlı yayında yaptığı bildirimde, Papa Francis’in Casa Santa Marta konutunda yaşamını yitirdiğini belirtti.

İZNİK HALKINI ŞAŞIRTAN ANI DEATH

21 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan Birinci İznik Konsili’nin yıldönümü kapsamında Bursa’nın İznik ilçesine gelmesi beklenen Papa’nın ani ölümü, bu bölgede herkes için beklenmedik bir durum oldu.

İznik Bazilika’da gelen ölüm haberi sonrası vatandaşlar derin bir üzüntü hissetti. Esnaf, Papa için çeşitli yerlerde lokma döktürdü.