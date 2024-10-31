Bursa’da Saka Kuşu Ticareti Ceza Verildi

BURSA’DA SAKA KUŞU TİCARETİNE CEZA

Bursa’da yasa dışı saka kuşu ticareti gerçekleştiren bir kişiye, 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 500 saka kuşu, doğaya geri bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bu konu ile ilgili detayları paylaştı.

KADİR ÇOKÇETİN’DEN AÇIKLAMA

DKMP Genel Müdürü Çokçetin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yasa dışı saka kuşu ticaretine geçit vermiyoruz. Bursa’da 1 kişinin saka kuşu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerimiz 500 kuşa el koydu ve şahsa 2 milyon 500 bin TL para cezası uyguladı. El konulan saka kuşları ise yeniden doğaya kavuşturuldu” sözlerini kullandı. Söz konusu uygulama, doğanın korunmasına yönelik çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.