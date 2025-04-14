Gündem

Bursa’da Samanlıkta Yangın Çıktı

bursa-da-samanlikta-yangin-cikti

YANGIN OLAYI

Yangın, Orhaneli ilçesindeki Akalan Mahallesi’nde bulunan bir samanlıkta meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, hemen durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE VE EMNİYET GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri, yangın alanında güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrollü hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangını yarım saat süren çalışmalarıyla söndürmeyi başardı.

ZARARLAR VE ARAŞTIRMA

Yangında yaklaşık 800 balya saman ile bazı tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Nusaybin’de Yağmur, Cadde Ve Sokaklar Dolu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yerleşim alanları olumsuz etkilendi.
Gündem

İstanbul’da Dört İlde FETÖ Operasyonu

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dört ilde gerçekleştirilen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı, bunlardan 20'si tutuklandı. İki şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.