Bursa’da Samanlıkta Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI

Yangın, Orhaneli ilçesindeki Akalan Mahallesi’nde bulunan bir samanlıkta meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, hemen durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE VE EMNİYET GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri, yangın alanında güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrollü hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangını yarım saat süren çalışmalarıyla söndürmeyi başardı.

ZARARLAR VE ARAŞTIRMA

Yangında yaklaşık 800 balya saman ile bazı tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.