Bursa’da Yoğun Yağışlar Barajları Doldurdu

Bursa, geçtiğimiz yıl gerçekleşen kuraklık ve su kesintilerinin ardından bu yıl yoğun yağışlarla rahat bir nefes aldı. Kar yağışları ve sağanak yağışlar sayesinde barajlar dolarken, akarsular hareketlendi ve Uludağ’da, nisana rağmen hâlâ 1,5 metre kalınlığında kar bulunuyor.

ŞUBAT VE MART YAĞIŞLARI REKOR SEVİYEDE

Meteoroloji verilerine dayanan bilgilere göre, şubat ayında uzun yıllar ortalaması 75 kilogram olan yağış miktarı bu yıl 129 kilogram olarak kaydedildi. Karacabey’de 95,3, Mustafakemalpaşa’da 105,8, İznik’te 90,8, Gürsu’da 100,7, Kestel’de 116,8 ve Yenişehir’de ise 65,2 kilogram yağış ölçüldü.

BARAJLAR DOLDU, ULUDAĞ KARLA KAPLI

Mart ayında ise Bursa genelinde uzun yıllar ortalaması 70 kilogram ölçülmesine rağmen toplam yağış miktarı 92,8 kilogram olarak gerçekleşti. Karacabey’de 127, Mustafakemalpaşa’da ise 106,2 kilogram yağış gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl sonbaharda barajların su seviyeleri yüzde 0’a kadar düşmüşken, bu yıl bu seviyenin yüzde 93’ün üzerine çıkarak şehrin su ihtiyacını güvence altına aldığı biliniyor. Uludağ’da kar kalınlığı 30 Mart itibarıyla 181 santimetreye ulaşmışken, nisanın ilk haftasında hâlâ 1,5 metre kar mevcut.

ULUABAT GÖLÜ VE TARIM ALANLARI SU ALTINDA

Yağışlarla su seviyesi yükselen Uluabat Gölü’nde en derin noktanın 10 metreyi geçtiği gözlemleniyor. Özellikle Gölyazı Mahallesi çevresi göl suları nedeniyle kapandı, Akçalar Mahallesi’ndeki bungalov evler haftalarca su altında kaldı. Karacabey’de hububat ve sebze ekili tarım arazileri de sular altında kalmışken, Gürsu ve Kestel’de şeftali ve armut bahçeleri ile sebzelerin yetiştirildiği alanlar su taşkınlarından olumsuz etkilendi.

BARAJ KAPAKLARI AÇILABİLİR

Yağışlar ve Uludağ’daki kar birikimi dikkate alındığında Bursa’daki barajların kapaklarının açılması bekleniyor. Uzmanlar, eğer yağışlar devam ederse kentin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacının güvence altında olduğunu ifade ediyor.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN DEDİĞİ GİBİ: “VELHASIL SUDAN İBARETTİR”

Bursa’nın Evliya Çelebi’nin ifadesiyle “sudan ibaret” bir şehir olduğu bir kez daha görünür hale geldi; dağları, ovaları ve gölleri suyla dolarken, dereleri coşkulu bir şekilde akıyor.