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Bursa’daki İmalathanede Yangın Paniği

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YANLIŞLIKLA BAŞLAYAN YANGIN

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Alaaddinbey Caddesi’nde meydana gelen olayda, ahşap ev ve çeşitli yapılar için üretim ve satış yapan iş yerinde, henüz neden olduğu belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın, ahşap evden yükselen alevlerin paniğe neden olmasıyla dikkat çekti.

POLİS VE İŞ YERİ ÇALIŞANLARI ARASINDA TARTIŞMA

Yangının başlamasıyla birlikte, çevredeki vatandaşların dumanları görüp ihbarda bulunması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, 112 Acil Sağlık ve polis gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yeri çalışanları ile güvenlik önlemi almaya çalışan polisler arasında bir tartışma yaşandı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonrasında yangını söndürdü. Yangın sırasında polise mukavemette bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından yetkililer inceleme başlattı.

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