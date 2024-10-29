“Bursalının Ürettiği Paraşüt Kumaşı”

YENİ ÜRÜNLER ÜRETMEK ÜZERİNE

Saha Expo Fuarı’nda bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, anlaşma çerçevesinde parasüt kumaşları geliştirdiklerini belirtiyor. Noyan, “Savunma sanayi için teknik tekstil ürünleri oldukça özel bir alan. Daha önce yapılmamış ya da ithal edilen ürünleri proje ortaklarımızla birlikte geliştirip Türk Savunma Sanayiine destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

AR-GE VE İNOVASYON AĞIRLIĞI

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde 80 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiren şirketin, Ar-Ge ve inovasyona verdiği önemin altını çizen Noyan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı yerinde Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu birçok yeni ürün geliştirdik. Özellikle imzaladığımız SİA anlaşmasının bu anlamda bizim için iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Savunma sanayi için teknik tekstil ürünleri oldukça özel bir alan. Yaklaşımımız standart ürünler geliştirip müşteri beklemek şeklinde değil” diyor.

KOMPOZİT MALZEMELER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Noyan, daha önce yapılmamış ya da ithal edilen ürünleri proje ortaklarıyla birlikte geliştirerek Türk Savunma Sanayiine desteklemeyi amaçladıklarını belirtiyor. Ayrıca, kompozit alanında kullanılan tekstil malzemelerinin de ilgi alanlarında olduğunu, bu sektörde de çalışmalar yürüttüklerini ifade ediyor.