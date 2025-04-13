Bursaspor Şampiyon! 2. Lig’e Yükseldi

MAÇIN ANAHATTI

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada Artvin Hopaspor, 27. dakikada Alperen Gündoğdu’nun attığı golle öne geçti. Bunun ardından Bursaspor, 43. dakikada Furkan Sakı’nın ceza sahası dışından kaydettiği gol ile durumu eşitledi. İkinci yarıda oyunda tamamen hâkimiyet sağlayan Bursaspor, 83. dakikada Muhammet Demir ile 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı kazandı. Bu galibiyet, Bursaspor’un bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantilemesini sağladı ve takım 2. Lig’e yükselmeyi başardı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Bursaspor taraftarları, şampiyonluk maçına yoğun ilgi gösterdi. 13 bin 732 kapasiteli Balıkesir Atatürk Stadyumu’ndaki biletler kısa süre içinde tükenerek maç kapalı gişe oynandı. Taraftarların coşkusu, takımın başarısında önemli bir etken oldu.

BURSASPOR’UN SEZON BAŞARISI

Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken Bursaspor, ligde yalnızca bir kez mağlup oldu ve toplamda 67 puanla zirvede yer alıyor. Takımın elde ettiği başarılar, gelecek için umut veriyor.