Bursaspor Şampiyon! 2. Lig’e Yükseldi

BİLGİLER VE GOLLER

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen maçta, Artvin Hopaspor 27. dakikada Alperen Gündoğdu’nun attığı golle öne geçti. Ancak Bursaspor, 43. dakikada Furkan Sakı’nın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla durumu eşitledi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alan Bursaspor, 83. dakikada Muhammet Demir’in golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı galip tamamladı. Bu galibiyet, Bursaspor’un bitime iki hafta kala şampiyonluğu garanti etmesini sağladı ve böylelikle 2. Lig’e yükseldi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Bursaspor taraftarları, şampiyonluk maçına büyük bir ilgi gösterdi. 13 bin 732 kapasiteli Balıkesir Atatürk Stadyumu’ndaki biletler kısa süre içerisinde tükendi ve mücadele kapalı gişe oynandı. Taraftarların stadyumu doldurması, Bursaspor’a verilen desteği gösteriyor.

Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Bursaspor, ligde yalnızca bir kez yenildi ve 67 puanla zirveye yerleşti. Bu sonuç, takımın güçlü bir sezon geçirdiğinin ve hedeflerine ulaştığının bir göstergesi oldu.