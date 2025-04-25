Bursluluk Sınavı 27 Nisan’da Yapılacak

DEPREM SONRASI SINAV TARİHİ DEĞİŞMİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da dün meydana gelen depremler nedeniyle “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı” için herhangi bir tarihin değişmediğini duyurdu. Sınav, planlandığı gibi 27 Nisan Pazar günü yapılacak.

BİLGİLENDİRME AÇIKLAMASI YAPILDI

Bakanlık, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın tarihine dair yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. İstanbul’daki depremler sonrası sınav tarihinde değişiklik yapılmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği gibi ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)’ 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir.”