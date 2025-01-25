Buruk: Fenerbahçe Maçının Hakemi Önemli

GALATASARAY KONYASPOR’U YENEREK 3 PUANI KAZANDI

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, maçı 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Galatasaray, 22. dakikada Victor Osimhen’in penaltısı ile öne geçti ve maçın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray, 3 puanı elde etti. Müsabaka sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

NEDEN GOL İPTAL OLDU, ANLAMADIK

Buruk, ikinci yarıdaki performansları için, “İkinci yarıyı daha rahat oynadık. Daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim’den dolayı ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış’a yakın değildi. Bir golümüz verilmedi. İlk yarıda durgunduk. Önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk ve moral bozukluğu… Genel olarak iyi savunma yaptık, rakibimizin kaleyi tutan şutu olmadı. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gerçekten gol şansı vermedik ve gol de yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİNİ TAKİP EDECEĞİZ

Fenerbahçe maçının hakemi ile ilgili olarak Buruk, “Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş’a karşı iyi oynadı. Zorlu bir maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına baktığımızda; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak” dedi.

MUSLERA İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜNDÜ

Fernado Muslera hakkında Buruk, “Muslera’nın yabancı oyuncu olarak bu sayıya ulaşması çok önemli. Bülent Korkmaz’ı geçmek önemli bir başarı. Bu maça denk gelmesi, takım arkadaşlarının desteği, son maçtan sonra bunu yaşamak, maçı gol yemeden kapatmak Muslera adına güzel bir gündü. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, maçı desteklediler. Onlarla birlikte önemli başarılara imza atacağız. Muslera umarım bir kupa kazanarak bu sezonu bitirir” şeklinde konuştu.

PERŞEMBE GECESİ UMARIM GÜZEL OLUR

UEFA Avrupa Ligi maçları hakkında da görüş bildiren Buruk, “Aslına bakarsak; Ajax son maçta Rigas’a yenildi. Biz berabere kalınca çok üzüldü. Rigas’ın rakipleri bozan bir oyun tarzı var. Ajax’ı yendi. Kazanmaya mı oynayacaklar, berabere mi kalacaklar, üç gün sonra da önemli bir lig maçları var. Bizim hedefimiz kazanıp ilk 8’e kalmak. Avantajımız var. Bunu hayal ediyoruz. İlk 16’nın içinde olmayı garantiledik. Bu galibiyetle ilk 8 içinde olmak istiyoruz. Çalışacağız. Rakibin avantajı, bu hafta sonu maçları yok. Biz de önümüzdeki süreyi iyi değerlendirip oyuncularımı hazırlayacağım. Perşembe gecesi umarım Türk futbolu için güzel olur. Oyun, konsantrasyon, performans olarak bunu yapacak gücümüz var” şeklinde belirtti.