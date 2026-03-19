Buruk: Liverpool Maçında Hakem Çok Kötüydü

İngiliz Ekibi Liverpool’a Mağlup Olunarak Turnuvaya Veda Edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool karşısında 4-0’lık bir mağlubiyet alarak, turnuvadan elendi. Maç sonrası yapılan basın toplantısında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli değerlendirmelerde bulundu.

YARALANMALAR GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Buruk, açıklamalarına Noa Lang’ın durumu ile başladı: “Noa Lang’ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen’in de ağrısı var.” ifadeleriyle oyuncularının sağlık durumunu aktardı.

HAKEM SKANDALI

Takımın performansını değerlendiren Buruk, maçın hakeminin yönetimini sert bir dille eleştirdi: “Victor Osimhen’in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti.” Bu ifadelerle, Liverpool’un galibiyetini hak ettiğini vurguladı.

HİÇBİR ŞEY YOLUNDA GİTMEDİ

Maç içindeki performanslarına da değinen Okan Buruk, “Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. Tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız… Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik.” dedi. Uğurcan Çakır’ın iyi bir oyun sergilediğini fakat sonuç itibarıyla 4-0’lık mağlubiyetten dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da belirtti.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Buruk, son olarak, “Maçta asla 1-0’ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarlarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik.” diyerek, takımın yeni bir süreçte olduğunu ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde deneyim eksikliği yaşadıklarını ifade etti. Son 16’da oynamış oyuncu sayısının az olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Buruk, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti ve taraftarlardan özür diledi.