Buruk’tan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklama

GALATASARAY, KONYA SPOR’U YENİYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta gerçekleştirilen karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık zaferi ile tamamlandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren gol, 22. dakikada penaltı atışından Victor Osimhen tarafından atıldı.
OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI
Ev sahibi takımın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrasında çeşitli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, takımının performansı ve maçın detayları hakkında düşüncelerini aktardı.